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Depremzedeler için gönderilen İsveç yapımı çadırlar evleri aratmıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen deprem nedeniyle çok sayıda can ve mal kaybına neden olurken, Antakya’da depremzedelerin konaklaması için İsveç’ten gönderilen, 90 tane çadır ev konforunu aratmıyor. Toplamda 350 ailenin yaşadığı çadır kent önümüzdeki günlerde giderek büyümesi planlanıyor.

Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen şiddetli depremler 11 ili etkilerken, yıkımın en fazla yaşandığı Antakya’da yaralar sarılmaya çalışıyor. Hatay’a bağlı Hassa ilçesinde evlerini kaybeden vatandaşlar için çadır kent kuruldu.

NATO aracılığıyla bölgeye gönderilen 90 adet İsveç yapımı çadırlar 20 metrekarelik 6 kişilik kapasitesi ile otel konforunu aratmıyor. Birçok vatandaşın memnun kaldığı çadır kentte toplamda 350 vatandaş konaklıyor. İlerleyen günlerde 60 tane daha İsveç yapımı çadırın kurulduğunu bildiren yetkililer, aynı zamanda depremzedeler için sosyal proje çerçevesinde sağlık, oyun alanı gibi birçok etkinlik alanı sunuyor.

Depremzede Emsal Çito, Evimiz deprem nedeniyle artık kullanılamaz hale geldiği için evsiz kaldım. Allah devletimiz ve milletimizden razı olsun bizim için kurulan bir çadır ayarladı. Çadırlarımız çok güzel. Geniş ve ferah olduğu için misafir bile alabiliyoruz” diye konuştu.
Başka bir depremzede ise çadırların çok güzel olduğunu belirtirken, yetkililerden lavabo kapasitelerinin hem artırılmasını hem de engelli lavabolarının getirilmesini talep etti.

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