BIST 5.321
DOLAR 18,88
EURO 20,08
ALTIN 1.114,25
GÜNCEL

Kontrollü minare yıkımında işçi yaralandı! Kopan parçalar üzerine işte böyle geldi

ADANA'da depremde zarar gören bir cami minaresi kontrollü şekilde yıkılırken, minareden kopan parçalar bir işçinin yaralanmasına neden oldu.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 şehri etkiledi. Deprem sonucu Adana’da da 13 bina yıkılırken, 200 bina ağır hasar aldı.

En çok hasar alan yapılardan biri de camiler oldu. Adana’da bulunan bin 474 caminin 7’sinin minaresi depremde kendiliğinden yıkıldı. 150 cami minaresi ise hasar aldığı için tehlike oluşturmaya başladı. Bu nedenle minareler tek tek kontrollü şekilde yıkılmaya başladı.

Bir minarenin yıkımı sırasında ise minareden kopan parça işçinin yaralanmasına neden oldu. Yaralanan işçinin yardımına yanındaki arkadaşları koştu. İşçi, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yıkımdan sonra ortalığı toz bulutu kaplarken, o anlar ise cep telefonu tarafından anbean görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan: Devlet hala orada yok! Çadır gitmedi, insanlar perişan...
Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan: Devlet hala orada yok! Çadır gitmedi, insanlar perişan...
Nagehan Alçı sordu Ekrem İmamoğlu, "Genel Başkanımla aramıza girmeyin' dedi
Nagehan Alçı sordu Ekrem İmamoğlu, "Genel Başkanımla aramıza girmeyin' dedi
Kahramanmaraş'taki 7.6'lık depremin yıkıcı etkisi kamerada
Kahramanmaraş'taki 7.6'lık depremin yıkıcı etkisi kamerada
Murat Gezici'nin Kanal İstanbul ve deprem açıklamaları muhalefeti çıldırttı
Murat Gezici'nin Kanal İstanbul ve deprem açıklamaları muhalefeti çıldırttı
Tekirdağ'da feribot yangını: 30 kişi dumandan etkilendi, araçlar küle döndü
Tekirdağ'da feribot yangını: 30 kişi dumandan etkilendi, araçlar küle döndü
Acun Ilıcalı ile Murat Sancak arasında ilginç diyalog!
Acun Ilıcalı ile Murat Sancak arasında ilginç diyalog!
'Yardım edeceğim' dedi: Depremzedenin bileziklerini çalıp attı! Eski uzman çavuş tutuklandı
'Yardım edeceğim' dedi: Depremzedenin bileziklerini çalıp attı! Eski uzman çavuş tutuklandı
Her yerde aranıyordu! Adnan Oktar davasının firari sanığı havalimanı'nda yakalandı
Her yerde aranıyordu! Adnan Oktar davasının firari sanığı havalimanı'nda yakalandı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 14 Mart'ta deprem olabilir uyarısı! Rüyada ne görüldü?
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 14 Mart'ta deprem olabilir uyarısı! Rüyada ne görüldü?
Deprem sonrası ortaya çıktı! Kahramanmaraş'ta arazi ikiye yarıldı, devasa göçük kamerada
Deprem sonrası ortaya çıktı! Kahramanmaraş'ta arazi ikiye yarıldı, devasa göçük kamerada
Erdoğan'dan seçim tarihini açıkladı! 'Bu millet gereğini yapacak'
Erdoğan'dan seçim tarihini açıkladı! 'Bu millet gereğini yapacak'
7.7'lik depremde ürperten görüntüler: İki gölden alevler yükseldi o anlar kamerada
7.7'lik depremde ürperten görüntüler: İki gölden alevler yükseldi o anlar kamerada