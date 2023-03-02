Murat Gezici'nin Kanal İstanbul ve deprem açıklamaları muhalefeti çıldırttı

Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, depremle ilgili yoğun bir manipülasyon yaşadıklarını belirterek, "İktidarı Sayın Erdoğan ve iktidar karşıtlığı bir düşmanlığın ötesine geçerek Türk devleti düşmanlığına döndü. Devlet yok algısı kurularak ayrı bir yapı oluşturulmak istendi." dedi. Gezici ayrıca "Depremle birlikte Kanal İstanbul'un ne kadar önemli proje olduğu anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, CNN Türk'te muhalefeti kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili son dönemde yoğun bir manipülasyon yapıldığını söyleyen Gezici, "İktidarı Sayın Erdoğan ve iktidar karşıtlığı bir düşmanlığın ötesine geçerek Türk devleti düşmanlığına döndü. Devlet yok algısı kurularak ayrı bir yapı oluşturulmak istendi. Depremin 8. saatinde mikrofonu alıp vatandaşa tutarak 'çadırınız geldi mi yemek geldi mi' sorusunun çok doğru iyi niyetli bir soru olmadığını öngörüyorum." dedi.

Kanal İstanbul'un önemli bir proje olduğunu gösterdi

"Kanal İstanbul'un ne kadar önemli bir proje olduğunu bize tekrar kamuoyunun gündemine koymamız gerekir" diyen Gezici, "Yeni rezerv alanı oluşturarak konut alanı açılarak kentsel dönüşümü dolaylı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 2.5 milyon İstanbulluyu götürebilirsiniz yeni binalara. Bunu iktidarı ve muhalefet bir arada yapması gerekir." ifadelerini kullandı.