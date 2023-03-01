BIST 5.311
DOLAR 18,89
EURO 20,15
ALTIN 1.117,86
GÜNCEL

'Yardım edeceğim' dedi: Depremzedenin bileziklerini çalıp attı! Eski uzman çavuş tutuklandı

SAMSUN'da kız arkadaşı ile gittiği depremzedenin evinden 'altın bilezik çalıp sattığı' iddia edilen eski uzman çavuş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan deprem dolayısıyla Samsun'a gelen A.T.'nin kız arkadaşı ile evine giden M.A. (31), kendisini 'yüzbaşı' olarak tanıttı.

Aileye yardım edeceğini söyleyerek evi dolaşıp namaz bahanesiyle müsaade isteyen M.A. bu sırada evde bulunan 90 bin lira değerindeki altın bilezikleri çaldı. Bileziklerin yerinde olmadığını fark eden aile polisten yardım istedi. Amasya'ya gittiği öğrenilen M.A., burada yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık için Amasya'dan Samsun'a geldiği belirtilen M.A.'nın çaldığı bilezikleri 80 bin liraya sattığı ortaya çıktı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.A. olaydan dolayı çok pişman olduğunu ve böyle biri olmadığını savundu.

Nöbetçi mahkemece tutuklanan M.A. Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. M.A.'nın eski uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Her yerde aranıyordu! Adnan Oktar davasının firari sanığı havalimanı'nda yakalandı
Her yerde aranıyordu! Adnan Oktar davasının firari sanığı havalimanı'nda yakalandı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 14 Mart'ta deprem olabilir uyarısı! Rüyada ne görüldü?
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 14 Mart'ta deprem olabilir uyarısı! Rüyada ne görüldü?
Deprem sonrası ortaya çıktı! Kahramanmaraş'ta arazi ikiye yarıldı, devasa göçük kamerada
Deprem sonrası ortaya çıktı! Kahramanmaraş'ta arazi ikiye yarıldı, devasa göçük kamerada
Erdoğan'dan seçim tarihini açıkladı! 'Bu millet gereğini yapacak'
Erdoğan'dan seçim tarihini açıkladı! 'Bu millet gereğini yapacak'
7.7'lik depremde ürperten görüntüler: İki gölden alevler yükseldi o anlar kamerada
7.7'lik depremde ürperten görüntüler: İki gölden alevler yükseldi o anlar kamerada
Kadını darp edip havaya ateş açtı: Saldırgan polisten kaçamadı
Kadını darp edip havaya ateş açtı: Saldırgan polisten kaçamadı
Bakanlık görüntüleri paylaştı! Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya Hatay'da askerlerle birlikte yemek pişirdi
Bakanlık görüntüleri paylaştı! Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya Hatay'da askerlerle birlikte yemek pişirdi
İlber Ortaylı, Celal Şengör'ün dedikodusunu yaparken yakalandı! Naci Görür, Celal'den daha iyi...
İlber Ortaylı, Celal Şengör'ün dedikodusunu yaparken yakalandı! Naci Görür, Celal'den daha iyi...
İlber Ortaylı, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı yerin dibine soktu! 'Haberi yokmuş zavallının...'
İlber Ortaylı, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı yerin dibine soktu! 'Haberi yokmuş zavallının...'
Devlet Bahçeli Elbistan'da depremzedelere fırça attı! Sabote etmeyin hepsi dağılsın gitsin, indirin şunları...
Devlet Bahçeli Elbistan'da depremzedelere fırça attı! Sabote etmeyin hepsi dağılsın gitsin, indirin şunları...
Hatay Valiliği parkı tahliye etmek istedi! Depremzedeler 'iz enkaz altındayken neredeydiniz?' diye sordu
Hatay Valiliği parkı tahliye etmek istedi! Depremzedeler 'iz enkaz altındayken neredeydiniz?' diye sordu
Hayatını kaybeden Cihan Emir Parlak: Ben üzülmem artık
Hayatını kaybeden Cihan Emir Parlak: Ben üzülmem artık