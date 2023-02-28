Hayatını kaybeden Cihan Emir Parlak: Ben üzülmem artık

Depremde enkaz altından 63'üncü saatte kurtarılan ve 2 ayağını kaybeden Cihan Emir Parlak, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti... Vefatından önce Galatasaraylı futbolcularla telefonla görüşen Cihan Parlak'ın, hastane odasında annesiyle konuşması duygulandırdı.

Galatasaray taraftarı depremzede Cihan Emir'in vefat etmeden önce, hastane odasında annesi ve arkadaşıyla olan diyaloğu izleyenleri duygulandırdı. Cihan'ın Videonun ilk saniyelerinde arkadaşına, 'Eymen, Kerem Aktürkoğlu'yla konuştum. O, Türkiye'nin en iyisi' dediği anlar annesinin kamerasına yansıdı.

Genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak'ın bu sözlerine karşılık arkadaşı, 'Daha bize forma da yollayacak, stada da gideceğiz' yanıtını veriyor.

Videonun ilerleyen saniyelerinde Cihan Emir, 'Hepsi çok iyi kalpli insanlar gerçekten. Bu süreçte bana en iyi moral olan şey olabilir, hatta en iyi şey' diyerek Galatasaray sevgisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Annesinin 'Hayalimiz gerçek oldu değil mi?' sorusuna ise genç Galatasaraylı Cihan Emir, 'Hayalim gerçek oldu. Böyle güzel insanlar oldukça, hiçbir şekilde ben üzülmem artık' diyerek cevap veriyor...