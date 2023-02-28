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AFAD görevlisi kadın AFAD Başkanı'na isyan etti! 'Burada boy göster ancak...'

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin ardından AFAd görevlilerinin enkazlarda tam depremzedeler kurtarılırken gelerek enkazı kazanları uzaklaştırıp kameralara görüntü verdikleri suçlamaları yapılıyordu. Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy canlı yayında bu iddiayı gündeme getirince ortalık karışmıştı. Bu kez kameralar karşısında AFAD görevlisi bir kadın enkazdan kurtarma yaparken gelip kendisini oradan uzaklaştıran ve 'Başkan' olduğunu söylediği AFAD yöneticisine isyan etti.

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kadın AFAD çalışanı isyan etti. Enkaz başından uzaklaştırılmak istendiği için isyan ettiği belirtilen AFAD görevlisi kadının o anlarını kaydetmek isteyen gazeteci Ferit Demir ise polis müdahalesi ile karşılaştı.

Enkaz başından uzaklaştırılmak istendiği iddia edilen AFAD görevlisi o anlarda, "Burada boy gösterirler anca, başka bildikleri yok. O enkazlarda neredeydiniz, biz o enkazlardan 100'den fazla ceset çıkardık, o zaman neredeydin? Bana bunun hesabını verin o zaman. Ben orada askeriyeyle, maden mühendisleriyle çalıştım tek başıma, neredeydiniz?" dedi.

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