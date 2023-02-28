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Vaziyet hiç iyi değil! Her geçen gün kötüye gidiyor son 10 yılın en düşüğü...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ERZURUM'un Uzundere İlçesinde bulunan 1800’lü yıllarda heyelan sonucu oluşan Tortum Gölünde su seviyesi 20 metreden fazla çekilerek son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. 

Her yıl döngü şeklinde Tortum Gölünü besleyen Tortum Çayı kar sularının erimesiyle coşuyor, Tortum gölünü besliyordu.

Bu sene karın az yağması nedeni ile Gölün su oranında gözle görülür derecede azalma oldu. Bu sene bölgede kuraklık yaşanacağı düşünülüyor.

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