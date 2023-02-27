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Kızılay Başkanı: Büyütülecek bir hadise değil, Ahbab çadırı bizden almasa başkasından alacaktı

KIZILAY Başkanı Kerem Kınık'tan depremin üçüncü günü Ahbab'a 2050 çadır satılmasıyla ilgili ilginç savunma. "Büyütülecek bir hadise değil, sonunda vatandaşımıza hizmete gitmiş" diyen Kerem Kınık, Ahbab çadırı bizden almasa daha fazla para ödeyerek başkasından alacaktı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin 3. gününde Ahbab Derneği'ne çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık, "olayın büyütülecek bir hadise olmadığını" savundu. CNN Türk' konuşan Kınık, "AHBAP çadır ithal etseydi, bizim maliyetine verdiğimizin 2 katına almak durumunda kalacaktı. Büyütülecek bir hadise değil. AHBAP bizden almasaydı, biz bu çadırları AFAD'a verecektik" dedi. Kınık'ın konuşla ilgili açıklamaları şöyle:

- AHBAP bu konu ile ilgili bir bağış almış, yani barınma ihtiyacının giderilmesi için bir bağış alınmış. Kendisi bu bağışı bir bedel üzerinden verecek, belki bunu ithal etseydi belki bizim standartlarımız da uluslararası en iyi kalitedeki kış çadırlarını bizim maliyetine verdiğimizin 2 katına yurt dışından almak zorunda kalacaktı.

- Ama biz daha düşük maliyetle bağışçının toplam maliyetini düşürecek şekilde sahayı seferber ettik. Bu çadırlarda başka bir ülkeye kurulmadı yine depremzedelerimize, AFAD'ın göstermiş olduğu yerlere kuruldu.

- Biz bu parayla da hammadde aldık çok hızlı bir şekilde ve üretimimizi içine katmış olduk. Dolayısıyla bu büyütülecek bir hadise değil. Günün sonunda vatandaşımıza hizmete gitmiş.

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