Haluk Levent'ten bomba ifşalar! Kızılay'dan gıda da satın aldık! AFAD da Kızılay'dan çadırı para ile alıyor

Ahbab Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent'ten Fox TV Çalar Saat canlı yayınında İlker Karagöz'e bomba açıklamalar yaptı. Kızılay'dan 2050 deprem çadırı alarak depremzedelere ulaştıran Ahbab e Kızılay'la ilgili yeni bilgiler veren Haluk Levent, depremin ardından Kızılay'dan sadece çadır değil gıda maddeleri de satın alarak deprem bölgesine ulaştırdıklarını açıkladı.

Kahramanmaraş depreminin ardından Kızılay'dan 2050 çadır alarak depremzedelere ulaştırmalarıyla ilgili tartışmalar sürerken Haluk Levent, "Kızılay'dan o çadırları biz almasaydık, para verip AFAD satın alacaktı. AFAD da Kızılay'dan faturalı çadır alıyor. Biz biliyoruz bunu. Evet AFAD da Kızılay'dan çadırları para ödeyerek satın alıyor" dedi.

"15 bin 250 adet çadır alımı yaptık" diyen Halik Levent, "Bunun 2 bin 50’si Kızılay’dan alındı. 13 bin 200 tanesi de başka firmalardan alındı. 4 bin 590 ısıtıcı, 419 jeneratör, 11 bin 390 yatak, 7723 nevresim, 3935 yastık, 827 yorgan. Diğer yorganları başka yerden temin ettik. Konteynerlerin alımlarıyla beraber bunlar 600 milyon TL’yi geçen paralar" dedi.

"Kızılay'da 10 bin tane de çadır olsa alacaktım" diyen Haluk Levent, "Fiyatı uygun mu? Uygun. Biz 19 küsur bin liraya alabildik. Biraz indirim yaptırabildik. 19 küsur bin, artı KDV, artı nakliye, bunlar 22 bin liraya gelebiliyor. Ben geçen yıl Fransa’dan helikopter getirdim 1 milyon Euro verdim, çok da iyi çalıştı, devlete ben stopaj olarak 200 bin Euro verdim. Devletin hizmetine verdiğim halde" ifadelerini kullandı.

Kızılay'dan sadece 2050 çadır almadıklarını toplanan paranın yüzde 7'siyle Kızılay'dan gıda alıp depremzedelere gönderdiklerini anlatan Haluk Levent, "Ahbab'ın topladığı yüz TL'den 7 TL'si ile Kızılay'dan kuru fasulye ve barbunya gibi gıda satın aldık... Kızılay kurumunun alt iştiraki olan Kızılay Lojistik A.Ş den 30 bin adet 4 kişilik bir ailenin 3 öğünlük yemeğini karşılayan ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldık." dedi.

Bir ekip kurmuşlar o aileleri arıyorlar

Hakkındaki kampanyalara sitem eden Haluk levent şunları söyledi:

- Emin olun dün istifa edebilirdim. Yaptığımdan eminim. O kadar bırakmak istiyorum ki. Müzisyenim ben ya.

- Ben 6 yıldır her gün eve geleceğim bulaşık yıkayacağım. Her gün evlere gittim ben 6 yıl. Her birine yardım gitti.

- Bir ekip kurmuşlar, Twitter'dan 6 yıldır gittiğim aileleri tek tek arayıp "o para geldi mi" diye sormuşlar. 6 yıldır gittiğim ailelerden bir tanesi çıksın, o para bize gelmedi desin, vallahi billahi istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.

- (Kim bunlar?) Bence hükümete yaranmaya çalışan WhatsApp grupları. Hükümetle ilgili öyle bir şey olsa bizim eylemlerimiz engellenirdi engellenmedi. Bırakmak istiyorum ama o kadar para gönderilmiş, onun sorumluluğundayım.