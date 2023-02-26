Halk TV depremzede kız çocuğuna yeniden travma yaşattı o yayın tepki çekti

Halk TV, depremzede bir çocuğa yaşadığı travmayı yeniden hatırlattı. Küçük çocuk duygulanıp ağlamaya başlayınca arka plana anında duygusal bir müzik eklendi.

2. sınıf öğrencisi depremzede bir çocuğun Halk TV ekranlarında konuştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu, kullanıcılar o anların ajite edildiği şeklinde eleştirilerde bulundu.

Canlı yayın sırasında bir kız çocuğu "2. sınıfım. Bütün evler yıkıldı. Bazılarını çıkardılar, onlar nerede yaşayacak?" dedi.

Gözyaşlarına boğulan çocuk zor anlar yaşarken gazeteci ve Halk TV Ankara Grup Temsilcisi Serhan Asker ise "Onların hepsine evler yapılacak. Biraz zaman alacak ama herkes evine geçecek. Sen üzme kendini, olur mu?" diye konuştu. O anlarda duygusal bir müziğin yükseldiği duyuldu.