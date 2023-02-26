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İzmir'de feci görüntü! Kazadan savrulan araç yayalara çarptı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, otomobille çarpışan hafif ticari araç savrularak kaldırımda bulunan yayalara çarptı. Kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, feci anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gırpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf T., idaresindeki 35 UGE 05 plakalı Mercedes marka otomobil ile 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü İsmail H.’nin kullandığı 35 UGC 43 plakalı hafif ticari araç, 7052 Sokak ile Pınarbaşı Sokak kesişiminde kazaya karıştı.

Aracın çarptığı yayalar kaldırıma savruldu

Kazanın ardından savrulan 35 UGC 43 plakalı hafif ticari, o esnada kaldırımda bulunan 5 kişiden Mustafa G., (53), Emine Ö. (57) ve ismi öğrenilmeyen bir kız çocuğuna çarptı. O esnada 2 kişi ise kazayı kıl payı atlattı. Çarpmanın etkisiyle yayalar savrulurken, aracın arka kapsının açılmasıyla 2 kişi de araçtan yola düştü.

2 kişinin durumu ağır

Çevredeki vatandaşlar yaralıların yanına koştuktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Mustafa G., Emine Ö., ve kolunda kırık bulunan sürücü İsmail H., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen kız çocuğu ise çevredeki bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Mustafa G.’nin beyin kanaması geçirdiği, Emine Ö.’nün ise kaburgalarında, yüzünde ve kolunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Feci kaza anı kamerada

Öte yandan, yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen 5 kişinin yola çıkmadan önce duraksadığı, o esnada yaşanan kazada hafif ticari aracın 3 kişiye çarptığı, aracın arka kapasının açılmasıyla 2 kişinin de yola düştüğü, kazanın ardından vatandaşların yaralılara yardıma koştuğu yer alıyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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