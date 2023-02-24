Diyanet İşleri Başkanı uçmadı sunucu uçurdu! 'Siz kucağınıza alınca bebekler enkazdan kurtulmaya başladı'

"Şeyh uçmaz mürit uçurur" sözünün değişik bir versiyonu Diyanet TV ekranlarında yaşandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, canlı yayında sunucu tarafından "Siz bir bebeği kucaklayınca enkazdaki bebekler kurtulmaya başladı!" diye övdü. Ali Erbaş da "Elhamdülillah" karşılığını verdi.

Diyanet TV’deki İyilik Vakti adlı programında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem bölgesinde bir bebekle çekildiği fotoğraf ekrana yansıtıldı ve Erbaş’a bu fotoğrafın hikayesi soruldu. Ali Erbaş, bir camiyi ziyaret ettiğini, bebeğin de bir Diyanet görevlisinin çocuğu olduğunu söyleyerek, “Bebeği kucağıma aldım, dua ettim” dedi.

Söze dahil sunucu ise “Fotoğraf, umudun ve ümidin fotoğrafı. Çünkü hocam bebekler de kurtulmaya başladı siz bebekleri kucağınıza alınca. Rabbim nimet verdi, çok bebek kurtuldu. Hakikaten çok bebek kurtuldu” ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş ise bu övgüye “Elhamdülillah” şeklinde cevap vererek onaylamış oldu...