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Okulda deprem paniği! Anaokulunda yakalandılar korku dolu anlar kamerada

MALATYA’da Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından ikinci depreme sığındıkları bir anaokulunda yakalanan depremzedelerin görüntüleri ortaya çıktı. Okulda yaşanan panik ve korku anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde evleri yıkılan çok sayıda depremzede 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depreme sığındıkları anaokulunda yakalandı. Depremle birlikte okulda yaşanan panik ve korku dolu anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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