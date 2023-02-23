1999 depremi sonrası yağma haberleri gösterilen Koray Aydın: Yok öyle bir şey
Habertürk canlı yayınında 1999 Gölcük depreminde yağma yaşanmadığını vurgulayan İyi Partili Koray Aydın'a, sunucu gazete haberini gösterince "Yok öyle bir şey, bakarız sonra" diyerek konuyu kapattı.
Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Aydın, Kahramanmaraş depremini 1999 Gölcük depremiyle kıyasladı.
Aydın'ın "1999 depreminde bir tane yağma olayı olmadı, tek bir gazete haberi bulamazsınız." ifadeleri dikkat çekti.