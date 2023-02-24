Meral Akşener CHP'lilere çok ağır yüklendi! Saçmalık, ahmaklık, geri zekalılık..

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği için kendisini eleştiren CHP'lilere canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü... Kemal Kılıçdaroğlu için önerdiği "Hande Fırat ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Facetime görüşmesi örneği ise olay...

İYİ Parti lideri Meral Akşener Fox TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programında, Ekrem İmamoğlu'na verdiği destek nedeniyle kendisini eleştiren CHP'lilere açtı ağzını yumdu gözünü. O isimleri ahmaklık ve geri zekalılıkla suçlayan Akşener, İmamoğlu ile otobüsün üzerine çıktığı o gece için de 15 Temmuz'da Hande Fırat'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bağlantı gibi bir bağlantı düşünemeyen CHP kurmaylarını topa tuttu. İlker Karagöz'ün "Meral Akşener'in adayı Ekrem İmamoğlu mu tartışması başladı" sözleri üzerine İşte Meral Akşener'in o açıklamaları...

Hepsi saçmalık, ahmaklık, geri zekalılık..

- Meral Akşener'in adayı Ekrem İmamoğlu mu tartışması başladı...

- Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık, geri zekalılık... Geri zekalılık her tarafta mevcut onun için böyle oluyor...

- İki, bunun üzerine "terbiyesiz, fırsatçı, saygısız ve içişlerine karışır" oldum.

- Ben bir lidere çok yakın çalıştım. Biz ne yapardık? Kemal Kılıçdaroğlu'nun dava günü Almanya'ya gitmesinde bir problem yok.

15 Temmuz'daki Hande Fırat gibi beni ararlardı!

- Kılıçdaroğlu’nun yanında bulunan muhteremler, benim arkadaşlarımı ararlardı, onlara ulamazlarsa beni ararlardı, hani Hande Fırat'la Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da yapmıştı ya. Ben o meydana çıktığımda Kemal Kılıçdaroğlu beni arardı, ben de onu özel düzenekle o meydandakilere gösterirdim.

- Bunu akıl eder kurmay zeka, beceremediler. Sonuç ne oldu, ben "terbiyesiz, fırsatçı, saygısız ve içişlerine karışır" oldum. Benim korkum, buradaki kendini beğenmişliğin yarın kaybedildiğinde bitmeyen rövanşı ortaya koyması...

Tartışmayı CHP'li ismin sözleri başlattı ama...

- Kılıçdaroğlu, adayın ortak belirleneceğini kendi beyan etti. Ama iş, Bülent Kuşoğlu'nun 'Masa Kemal Bey'in adaylığı için kuruldu. Kemal Bey aday olmazsa masa dağılır' demesi ile başladı ve bu tekzip görmedi. Biz noter değiliz.

-Seçimi kazanacak bir adayla sandığa gideceği ve ilk turda kazanacağız.