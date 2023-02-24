Hatay'ın Defne Belediye Başkanı isyan etti! "Artık yeter! Beni de Silivri'ye atın!"

HATAY merkezli 6.4 şiddetindeki depremin merkezi Defne ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı İbrahim Güzel canlı yayında çadır gönderilmemesine isyan etti. "Vallahi yeter" diyen Güzel, "Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse üstüne alınsın. Beni de Silivri'ye atın" ifadelerini kullandı.

Defne Belediye Başkanı Güzel, Halk TV ana haberine bağlandı. Moderatör İrfan Değirmenci ile yaşanan son depremi konuşan Güzel, depremzedelere yeteri kadar yardımın getirilmediğini söyleyerek, "insanların başlarını sokabileceği bir yerleri yok" dedi. Canlı yayında feryat eden Güzel, daha sonra telefonu kapattı.

Güzel şunları söyledi: "Dost belediyeler geldi. Beslenme, su, battaniye ihtiyacını karşıladık ama insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse de o üstüne alınsın artık. Beni de Silivri'ye atın. Bittik ya, kapatıyorum ben artık, yeter."