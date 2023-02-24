Depremzede vatandaş gündem oldu: Her şey abi 10 numara 5 yıldız

Hatay'da depremzede olduğunu söyleyen vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Depremden önce yokluk içinde yaşadıklarını, çocuklarına akşam yemeği yediremediğini anlatan vatandaş, depremlerden sonra oldukça iyi yaşadıklarını belirterek "Tayyip babamızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Hatay bölgesinde ise halen yeterli sayıda çadır ve konteyner olmadığına yönelik tepkiler geliyor. Son olarak Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel'in HalkTV ekranlarından yaptığı çağrı dikkat çekti.

Sosyal medyada ise depremzede olduğunu belirterek Hatay'dan geldiğini söyleyen bir vatandaşın sokak röportajında söylediği sözler dikkat çekti.

Kendisinin bulunduğu Kırıkhan bölgesinde ilk günden itibaren yardımların geldiğini belirten depremzede vatandaş Kırıkhan bölgesindeyken sabah kahvaltı yapabildiklerini belirtti.

Depremzede vatandaşın sözleri şu şekilde:

"Kırıkhan’daydım yani özür dileyerek söylüyorum, sabah kahvaltı yapabiliyorduk. Çocuklarımla akşam yemeğine kadar yiyemiyorduk. Ben hayatımda şunu ya bunu yardım verdiler ya fiyatını söylemek istemiyorum. Yani ben görmediğim şeyleri gördüm. Giymediğim elbiseleri giydim. Yemediğim yemekleri yedim, cebime para girdi ya ben insanlığımı yani ben yaşadığımı hissettim.

"Çocuklarım yedikçe ben mutlu oldum"

Çocuklarım yedikçe ben mutlu oldum. Yani ben bunu yaşadım abi. Allah bin kere devletimizden, milletimizden, hepinizden Allah razı olsun. Bu olayda ben abi şaşırdım ya bize insanlık dersi verdiler resmen yani ben bunu gördüm yaşadım yani böyle bir şey yok abi."

Tayyip babamızdan Allah razı olsun

"Ben böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemiyordum. Rabbim bütün milletimizden razı olsun, yardım edenden etmeyenden özellikle Tayyip babamızdan Allah razı olsun. Bin kere razı olsun, seni seviyorum babam."

Bize öyle bir yardım yaptılar ki ruhumuzu okşadılar

"Şimdi ben Hatay’dan geldim depremzedeyim tamam mı? Çok şükür evladımı da bir şey yok ama bütün ölenler bizim kardeşlerimizdir, canlarımızdır bize öyle bir yardım yaptılar ki ruhumuzu okşadılar bildiğimiz her şeyimizi iç çamaşırına varana kadar her şeyimizi karşıladılar. Elhamdülillah buradayız elhamdülillah Tayyip Erdoğan’ımızdan binlerce kez binlerce kez Allah razı olsun, kimse demesin, kötü hayır abi, katılmıyorum buna söyleyeceklerim bu kadar."

Birinci günü geldiler

"Abi şimdi elektrik değil ki. Bu insanlar ışın değil ki ışınlasın abi ışın değil ki bu insanlar yani uçak değil abi yani normal çok normal. Birinci günü geldiler abi sabahı geldiler ordu gibi yağdılar abi. AFAD’ı geldi, UMKE’si, geldi askeri geldi polisi geldi ya narkotiğine varana kadar hepsi geldi. Kimse demesin, yardım gelmedi arkadaşlar yardım full geldi abi her şeyiyle her şeyiyle tastamam geldi."

Çekemiyorlar

"Çocuğuma çoluğuma çok güzel bakıldı ilgilendi. Hastane olsun her şey abi 10 numara 5 yıldız. Allah 1.000 kere razı olsun Tayyip baba seni seviyorum canım feda sana. Bunu aslında bütün Türkiye’yi çok iyi biliyor. Abi çok iyi biliyor. Herkes bunu çok iyi biliyor. Neden olduğunu çekemiyorlar, abi çekemiyorlar sadece bu ama görünen köy kılavuz istemez açıkçası yani ben kendim bizzat yaşadığım için arkadaşım söylüyorum bangır bangır söylüyorum baba bizi 10 numara baktı o."