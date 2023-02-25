Niğde'deki 5.3'lük depremin görüntüleri ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Türkiye sallanmaya devam ediyor. Gece yarısı Hatay ve Bingöl'de meydana gelen depremlerin ardından AFAD, Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Öte yandan korkutan deprem Adana, Konya ve çevre illerden de hissedilirken deprem anı kameralara böyle yansıdı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.