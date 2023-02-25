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POLİTİKA

20 yıllık Malatya Belediye Başkanı 'cenaze namazı kılmayı' başarı saydı! Mehmet Akif Ersoy ayarı verdi

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevapladı. 20 yıldır Malatya Belediye Başkanlığı yapan Gürkan, “Bütün cenazelerimizin cenaze namazı kılınmıştır, ayrı ayrı mezara da kendi inanç değerlerimiz ölçüsünde uygun şekilde defnedilmiştir” dedi. Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy öyle bir cevap verdi ki sosyal medya yıkıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 44 binden fazla kişi hayatını kaybederken, depremin vurduğu illerdin biri olan Malatya'nın 2004 yılından bu yana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Selahattin Gürkan, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy’un sorularını cevapladı. 

2004'tan beri yönettiğiniz şehirden...

Gürkan, Ersoy’un “2004’ten beri Belediye Başkanı olduğunuz Malatya’da neden bu kadar çok bina yıkıldı. Sorumlu olduğunuzu düşünüyor musunuz? Sorumlu olduğunuzu düşünüyorsanız istifa etmeyi düşünüyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

20 yılda hiç 'keşke'si yokmuş

“2004’ten beri Belediye Başkanıyım. Geçen zaman içerisinde hiçbir “keşke”si olmayan belediye başkanıyım. 2004’te geldiğimde eski Malatya diye tabir ettiğimiz yerde ilk etapta koruma amaçlı imar planı yaptım. Daha sonra oradaki yatar mimarilerin imar uygulamasını yaptım. 2014’e kadar o 15 bin nüfuslu belediyedeydik. O belediyede tek bir nüfus kaybımız bile yoktur."

Cenaze namazı kılmakla övüneceksek...

Bütün cenazelerimizin cenaze namazı kılınmıştır, ayrı ayrı mezara da kendi inanç değerlerimiz ölçüsünde uygun şekilde defnedilmiştir” diyen Gürkan’a Ersoy, “Allah rahmet eylesin. Cenaze defnetmeyi başarı olarak gördüğümüz bir yerdeysek vay halimize. Bunu bazı yerlerde yapamadık doğru, ama bunu bir başarı olarak anlatıyorsak vay halimize” ifadeleriyle tepki gösterdi.

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