BIST 5.071
DOLAR 18,88
EURO 19,91
ALTIN 1.100,98
DÜNYA

Herkes yeni öğrendi: Shakira, Gerard Pique'nin annesinden şiddet gördü! Görüntüler binlerce kez paylaşıldı

Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile Shakira 12 yıllık beraberliğin ardından ayrılıklarıyla çok konuşulmuştu. Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun Shakira'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Herkesin ilk kez gördüğü görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

İspanya La Liga devi Barcelona'da 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren forma giyen ve bu sezon ortasında futbolu bırakan Gerard Pique, ünlü şarkıcı Shakira ile yaşadığı ayrılık ile gündeme gelmişti.

Çift, 12 yıllık beraberliğin ardından 2022'nin haziran ayında birlikteliklerini resmen sonlandırmıştı. Shakira, ayrılık sonrasında Gerard Pique'nin kendisini aldattığını iddia etmişti.

Kayınvalidesinden şiddet gördü

Ayrılıklarının ardından sosyal medyaya flaş bir video düştü. Gerard Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun Shakira'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.

Çenesini sıktı
Videoda Montserrat Bernabeu'nun Shakira'nın çenesini sıkı bir şekilde tuttuğu ve sus işareti yaptığı görüldü. Bu görüntüler sonrasında sosyal medya kullanıcıları Gerard Pique ve annesine tepki gösterdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Depremzede vatandaş gündem oldu: Her şey abi 10 numara 5 yıldız
Depremzede vatandaş gündem oldu: Her şey abi 10 numara 5 yıldız
Kazada otomobil üzerine düşen yaralının hali görenleri hayrete düşürdü
Kazada otomobil üzerine düşen yaralının hali görenleri hayrete düşürdü
Diyanet İşleri Başkanı uçmadı sunucu uçurdu! 'Siz kucağınıza alınca bebekler enkazdan kurtulmaya başladı'
Diyanet İşleri Başkanı uçmadı sunucu uçurdu! 'Siz kucağınıza alınca bebekler enkazdan kurtulmaya başladı'
Evini kontrol ettirdi hayatının şokunu yaşadı! Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı
Evini kontrol ettirdi hayatının şokunu yaşadı! Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı
Meral Akşener CHP'lilere çok ağır yüklendi! Saçmalık, ahmaklık, geri zekalılık..
Meral Akşener CHP'lilere çok ağır yüklendi! Saçmalık, ahmaklık, geri zekalılık..
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Depremde iş yeri saniyeler içinde savaş alanına döndü
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Depremde iş yeri saniyeler içinde savaş alanına döndü
Depremzede kadın korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı: "Evin içine bomba düşmüş gibiydi"
Depremzede kadın korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı: "Evin içine bomba düşmüş gibiydi"
Hatay'ın Defne Belediye Başkanı isyan etti! "Artık yeter! Beni de Silivri'ye atın!"
Hatay'ın Defne Belediye Başkanı isyan etti! "Artık yeter! Beni de Silivri'ye atın!"
Okulda deprem paniği! Anaokulunda yakalandılar korku dolu anlar kamerada
Okulda deprem paniği! Anaokulunda yakalandılar korku dolu anlar kamerada
Servis aracı heyelan altında kaldı: Kayalar peş peşe aracın üzerine düştü! Korku dolu anlar kamerada
Servis aracı heyelan altında kaldı: Kayalar peş peşe aracın üzerine düştü! Korku dolu anlar kamerada
Öğrenciler dehşet saçtı: "Yapma abi" dedi ama tekme, tokat dövüp kameraya aldılar!
Öğrenciler dehşet saçtı: "Yapma abi" dedi ama tekme, tokat dövüp kameraya aldılar!
1999 depremi sonrası yağma haberleri gösterilen Koray Aydın: Yok öyle bir şey
1999 depremi sonrası yağma haberleri gösterilen Koray Aydın: Yok öyle bir şey