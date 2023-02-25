Mahsun Kırmızıgül video çekip paylaştı! Hatay'daki yıkımın büyüklüğünü görünce kanım dondu"

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ili vurmuş çok sayıda binanın yıkımına ve can kaybına neden olmuştu. Asrın felaketinde Adıyaman'a yardıma giden Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz gün 'deprem fırsatçılarına' ateş püskürmüştü. Buradan Hatay'a geçen ünlü isim gördüğü manzara karşısında 'Kanım dondu' derken "Lütfen desteklerinizi esirgemeyin" çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen Türkiye’yi yıkıma uğrattı. Deprem sonucunda 40 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi yaralandı. Maraş dahil çevredeki 11 il ise adeta enkaza döndü. Tüm Türkiye deprem bölgesine yardımcı olmak için birlik oldu. Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri ise Hatay oldu.

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül de vatandaşlara yardım etmek için deprem bölgelerine gitti. Adıyaman’dan Hatay’a giden Kırmızıgül, enkaz dolu Hatay sokaklarını videoya kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

"Yıkımın büyüklüğünü görünce kanım dondu"

Kırmızıgül, paylaşımına “Adıyaman’dan 18 gün sonra Hatay’a geldim.Etrafımı saran insanlarımızın yoğun çadır ve kuru gıda talebi var. Hatay’daki yıkımın büyüklüğünü görünce kanım dondu. Enkazlarda hala insanlar yakınlarının cenazelerini almak için bekliyor. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin” notunu düştü.

Deprem fırsatçılarına ateş püskürdü

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından afet bölgesinde soluğu alan Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söylemişti. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim geçtiğimiz gün deprem fırsatçılarına adeta ateş püskürmüştü.

Kırmızıgül yaptığı paylaşımda, "İnsanlarımız tek yürek olup yardımlaşırken, bazı gözü doymaz fırsatçılar depremzedeleri kazıklamaktan utanmıyorlar. Asansör ve yük taşıyıcıları 5 kat, ev sahipleri kiraları 3 kat arttırmış durumda. Depremzedelerimizin şu an ortak feryadını iletiyorum. Allah belanızı versin" ifadelerini kullanmıştı.