BIST 5.059
DOLAR 18,88
EURO 19,91
ALTIN 1.099,08
POLİTİKA

Hande Fırat canlı yayında "YSK yetkilileriyle de anlaşıldı" dedi sosyal medya yıkıldı! İşte o sözler...

18 Haziran seçimleri yapılacak mı, yapılacaksa hangi tarihte yapılacak, depremzedeler nasıl oy kullanacak? Siyaset gündemi bu sorulara kilitlenmişken, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın canlı yayında AK Parti kulislerini aktarırken "YSK yetkilileriyle de anlaşıldı, daha doğrusu AKP'nin YSK'daki temsilcisiyle de görüşüldü" sözleri gündem oldu.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında seçim takvimine ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. AK Parti kulislerini aktarırken "YSK yetkilileriyle de anlaşıldı" diyen Hande Fırat hemen düzeltme yaptı. Ancak o sözler gündeme damga vurdu.

Hande Fırat, kulis bilgilerini paylaşırken canlı yayında "YSK yetkilileriyle de anlaşıldı, daha doğrusu AK Parti'nin YSK'daki temsilcisiyle de görüşüldü. Yüzde 99 oranında seçim 14 Mayıs'ta yapılacak" dedi. Fırat'ın sözleri, Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Deprem bölgelerindeki vatandaşların nasıl oy kullanacağı üzerine yapılan çalışmaları da açıklayan Fırat, şunları söyledi: 

Görevde olan bir polis gibi oy kullanacaklar

"Bazı teknik zorluklar olabileceği vurgulanmıştı ama bugün AK Parti'nin YSK'daki temsilcileri ile görüştü. Zaten geçen hafta YSK temsilcileri bölgede incelemelerde bulundu. Öncelikle nüfusun durumu ortaya çıkartılacak ve hemen seçmen kütüklerine bakılacak. Zaten YSK çalışmaya başladı. Ankara'ya, Konya'ya gitmiş olan depremzedeler tıpkı şehir dışında görev yapan bir polis gibi oy kullanacak."

Erdoğan 14 Mayıs'ın arkasında durmak istiyor

"Cumhurbaşkanı söylediğinin arkasında durmak istiyor, 14 Mayıs tarihinin. Geçici görevle gelen bir polis gibi... Böyle bir organizasyon yapılacak. Deprem bölgesinde, çadırlar güvenli değil denilirse konteynerlerde yapılacak. Ama Cumhurbaşkanı, 14 Mayıs tarihinden yüzde 99 oranından geri adım atmamış. 18 Haziran'ı belli ki kabul etmemiş. Şu anki toplantının neticesi olarak bunu söyleyebilirim. Teknik olarak da ne yapılması gerekiyorsa yapılması talimatını vermiş."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
20 yıllık Malatya Belediye Başkanı 'cenaze namazı kılmayı' başarı saydı! Mehmet Akif Ersoy ayarı verdi
20 yıllık Malatya Belediye Başkanı 'cenaze namazı kılmayı' başarı saydı! Mehmet Akif Ersoy ayarı verdi
İstanbul'da o ilçeler depremde 9 şiddetinde sallanacak! Naci Görür açıkladı...
İstanbul'da o ilçeler depremde 9 şiddetinde sallanacak! Naci Görür açıkladı...
Herkes yeni öğrendi: Shakira, Gerard Pique'nin annesinden şiddet gördü! Görüntüler binlerce kez paylaşıldı
Herkes yeni öğrendi: Shakira, Gerard Pique'nin annesinden şiddet gördü! Görüntüler binlerce kez paylaşıldı
Depremzede vatandaş gündem oldu: Her şey abi 10 numara 5 yıldız
Depremzede vatandaş gündem oldu: Her şey abi 10 numara 5 yıldız
Kazada otomobil üzerine düşen yaralının hali görenleri hayrete düşürdü
Kazada otomobil üzerine düşen yaralının hali görenleri hayrete düşürdü
Diyanet İşleri Başkanı uçmadı sunucu uçurdu! 'Siz kucağınıza alınca bebekler enkazdan kurtulmaya başladı'
Diyanet İşleri Başkanı uçmadı sunucu uçurdu! 'Siz kucağınıza alınca bebekler enkazdan kurtulmaya başladı'
Evini kontrol ettirdi hayatının şokunu yaşadı! Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı
Evini kontrol ettirdi hayatının şokunu yaşadı! Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı
Meral Akşener CHP'lilere çok ağır yüklendi! Saçmalık, ahmaklık, geri zekalılık..
Meral Akşener CHP'lilere çok ağır yüklendi! Saçmalık, ahmaklık, geri zekalılık..
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Depremde iş yeri saniyeler içinde savaş alanına döndü
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Depremde iş yeri saniyeler içinde savaş alanına döndü
Depremzede kadın korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı: "Evin içine bomba düşmüş gibiydi"
Depremzede kadın korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı: "Evin içine bomba düşmüş gibiydi"
Hatay'ın Defne Belediye Başkanı isyan etti! "Artık yeter! Beni de Silivri'ye atın!"
Hatay'ın Defne Belediye Başkanı isyan etti! "Artık yeter! Beni de Silivri'ye atın!"
Okulda deprem paniği! Anaokulunda yakalandılar korku dolu anlar kamerada
Okulda deprem paniği! Anaokulunda yakalandılar korku dolu anlar kamerada