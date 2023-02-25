Hande Fırat canlı yayında "YSK yetkilileriyle de anlaşıldı" dedi sosyal medya yıkıldı! İşte o sözler...

18 Haziran seçimleri yapılacak mı, yapılacaksa hangi tarihte yapılacak, depremzedeler nasıl oy kullanacak? Siyaset gündemi bu sorulara kilitlenmişken, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın canlı yayında AK Parti kulislerini aktarırken "YSK yetkilileriyle de anlaşıldı, daha doğrusu AKP'nin YSK'daki temsilcisiyle de görüşüldü" sözleri gündem oldu.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında seçim takvimine ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. AK Parti kulislerini aktarırken "YSK yetkilileriyle de anlaşıldı" diyen Hande Fırat hemen düzeltme yaptı. Ancak o sözler gündeme damga vurdu.

Hande Fırat, kulis bilgilerini paylaşırken canlı yayında "YSK yetkilileriyle de anlaşıldı, daha doğrusu AK Parti'nin YSK'daki temsilcisiyle de görüşüldü. Yüzde 99 oranında seçim 14 Mayıs'ta yapılacak" dedi. Fırat'ın sözleri, Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Deprem bölgelerindeki vatandaşların nasıl oy kullanacağı üzerine yapılan çalışmaları da açıklayan Fırat, şunları söyledi:

Görevde olan bir polis gibi oy kullanacaklar

"Bazı teknik zorluklar olabileceği vurgulanmıştı ama bugün AK Parti'nin YSK'daki temsilcileri ile görüştü. Zaten geçen hafta YSK temsilcileri bölgede incelemelerde bulundu. Öncelikle nüfusun durumu ortaya çıkartılacak ve hemen seçmen kütüklerine bakılacak. Zaten YSK çalışmaya başladı. Ankara'ya, Konya'ya gitmiş olan depremzedeler tıpkı şehir dışında görev yapan bir polis gibi oy kullanacak."

Erdoğan 14 Mayıs'ın arkasında durmak istiyor

"Cumhurbaşkanı söylediğinin arkasında durmak istiyor, 14 Mayıs tarihinin. Geçici görevle gelen bir polis gibi... Böyle bir organizasyon yapılacak. Deprem bölgesinde, çadırlar güvenli değil denilirse konteynerlerde yapılacak. Ama Cumhurbaşkanı, 14 Mayıs tarihinden yüzde 99 oranından geri adım atmamış. 18 Haziran'ı belli ki kabul etmemiş. Şu anki toplantının neticesi olarak bunu söyleyebilirim. Teknik olarak da ne yapılması gerekiyorsa yapılması talimatını vermiş."