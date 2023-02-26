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Hatay'da deprem dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'da yaşanan ilk depremin dehşetini gözler önüne seren yeni görüntüleri otaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde deprem anında gökyüzü bir anda aydınlanıyor ve büyük panik yaşanıyor.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'ın da içerisinde bulunduğu 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Hatay'da depreme ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntüleri dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Bir akaryakıt istasyonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde sarsıntının ardından gökyüzü bir anda aydınlanıyor. İstasyon çalışanları deprem sırasında büyük panik yaşıyor.

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