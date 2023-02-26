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Başı dönen adam yüzünden kıraathane bir anda karıştı! Olmayan depremden böyle kaçtılar

DİYARBAKIR'da başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi, kıraathaneyi birbirine kattı. Herkes deprem oluyor düşüncesiyle dışarı kaçışmaya başladı. Yaşanan trajikomik olay kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, 10 Şubat saat 19.20 civarında Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi kıraathanede oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı.

Durumu depreme bağlayan şahıs ortalığı birbirine kattı, saniyeler içerisinde kıraathanedekiler dışarı kaçtı.

Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, kaçış sırasında bir vatandaşın panikle elindeki çayı bırakmadan koşturduğu görüldü.

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