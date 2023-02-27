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Malatya'da 5.6'lık depremde yıkılan binaların toz bulutu görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Malatya'da meydana gelen 5.6'lık depremde çöken binalardan çıkan toz bulutu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, bugün saat 12.04'te merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde en az 2 yapı yıkıldı. Depremin ardından bir kişi, yıkılan binalardan çıkan toz bulutunu cep telefonu kamerası ile kaydetti. O anlarda bölgedeki binaların üzerlerine çıkan toz bulutu, yıkımı gösterdi.

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