Malatya'da 5.6'lık depremde yıkılan binaların toz bulutu görüntülendi

Malatya'da ağır hasarlı bina 5.6'lık depremde yıkıldı

Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşüm konuşmaları yeniden gündem oldu

Kızılay Başkanı: Büyütülecek bir hadise değil, Ahbab çadırı bizden almasa başkasından alacaktı

Haluk Levent'ten bomba ifşalar! Kızılay'dan gıda da satın aldık! AFAD da Kızılay'dan çadırı para ile alıyor

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Slavia Prag'dan depremde Türkiye'ye gelen Çek arama kurtarma ekibine jest!

Binanın yıkılma anı kamerada! 7.7'lik depremde önce beşik gibi sallandı sonra yerle bir oldu

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Lüks otomobili filmleri aratmayacak senaryo ile yakan şahıs yakalandı