Kızılay Başkanı Kınık, canlı yayında "Satılan çadırların parasını Ahbap'a iade edin" teklifine böyle yanıt verdi

Kızılay'ın depremin 3. gününde Ahbap'a çadır satmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, katıldığı canlı yayında eleştirilere yanıt verdi.

Kızılay'ın depremin 3. gününde Ahbap'a çadır satmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, katıldığı canlı yayında eleştirilere yanıt verdi. Satılan 2 bin 50 çadırın Ahbap'a verilmeseydi AFAD'a verileceğini ifade eden Kınık, Ahmet Hakan'ın "O zaman Ahbap'ın parasını iade edin iş bitsin, çözülsün" sözleri üzerine "Bakarız, ona da bakarız" dedi. Bu sözler sosyal medyada gündem oldu.