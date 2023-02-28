BIST 5.197
DOLAR 18,89
EURO 20,04
ALTIN 1.103,22
GÜNCEL

Kızılay Başkanı Kınık, canlı yayında "Satılan çadırların parasını Ahbap'a iade edin" teklifine böyle yanıt verdi

Kızılay'ın depremin 3. gününde Ahbap'a çadır satmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, katıldığı canlı yayında eleştirilere yanıt verdi.

Kızılay'ın depremin 3. gününde Ahbap'a çadır satmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, katıldığı canlı yayında eleştirilere yanıt verdi. Satılan 2 bin 50 çadırın Ahbap'a verilmeseydi AFAD'a verileceğini ifade eden Kınık, Ahmet Hakan'ın "O zaman Ahbap'ın parasını iade edin iş bitsin, çözülsün" sözleri üzerine "Bakarız, ona da bakarız" dedi. Bu sözler sosyal medyada gündem oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem sonrası aksaklıklar için Adıyamanlılardan helallik istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem sonrası aksaklıklar için Adıyamanlılardan helallik istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti
Malatya'da 5.6'lık depremde 4 katlı iş merkezinin çökme anı kameraya böyle yansıdı
Malatya'da 5.6'lık depremde 4 katlı iş merkezinin çökme anı kameraya böyle yansıdı
Malatya'da 5.6'lık depremde yıkılan binaların toz bulutu görüntülendi
Malatya'da 5.6'lık depremde yıkılan binaların toz bulutu görüntülendi
Malatya'da ağır hasarlı bina 5.6'lık depremde yıkıldı
Malatya'da ağır hasarlı bina 5.6'lık depremde yıkıldı
Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşüm konuşmaları yeniden gündem oldu
Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşüm konuşmaları yeniden gündem oldu
Kızılay Başkanı: Büyütülecek bir hadise değil, Ahbab çadırı bizden almasa başkasından alacaktı
Kızılay Başkanı: Büyütülecek bir hadise değil, Ahbab çadırı bizden almasa başkasından alacaktı
Haluk Levent'ten bomba ifşalar! Kızılay'dan gıda da satın aldık! AFAD da Kızılay'dan çadırı para ile alıyor
Haluk Levent'ten bomba ifşalar! Kızılay'dan gıda da satın aldık! AFAD da Kızılay'dan çadırı para ile alıyor
İstanbul Şişli'de torbacıları önce döve döve konuşturdular sonra polise teslim ettiler
İstanbul Şişli'de torbacıları önce döve döve konuşturdular sonra polise teslim ettiler
Slavia Prag'dan depremde Türkiye'ye gelen Çek arama kurtarma ekibine jest!
Slavia Prag'dan depremde Türkiye'ye gelen Çek arama kurtarma ekibine jest!
Binanın yıkılma anı kamerada! 7.7'lik depremde önce beşik gibi sallandı sonra yerle bir oldu
Binanın yıkılma anı kamerada! 7.7'lik depremde önce beşik gibi sallandı sonra yerle bir oldu
Macron'a tepki gösteren kadına sert müdahale: Boğazına sarılıp, saçından tutarak yerde sürüklediler!
Macron'a tepki gösteren kadına sert müdahale: Boğazına sarılıp, saçından tutarak yerde sürüklediler!