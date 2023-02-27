Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem sonrası aksaklıklar için Adıyamanlılardan helallik istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde, ağır hasar alan Adıyaman'da incelemelerde bulundu. Erdoğan, burada Aoıyamanlılardan ilk günlerdeki aksaklıklar nedeniyle helallik istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti.

Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Hamd olsun Adıyaman çok değişti. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde yaşadığımız güçlü depremlerin en çok etkilediği şehirlerden biri Adıyaman'dır. Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Sizden helallik istiyoruz. Her şeyin farkındayız. Gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.