Adıyaman'da İsias Otel enkazının altından gönderilen ses kaydı! Erdoğan 'helallik ' istemişti

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde yıkılan ve onlarca sporcuya mezar olan Adıyaman’daki İsias Otel’in enkazının altından gönderilen bir ses kaydı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün "İlk birkaç gün geç kaldık, Adıyaman'dan helallik istiyoruz" sözleri tartışılırken, enkaz altında kalan tur rehberi Ali Osman Aydın'ın "İnsanlar bize ulaştı ancak AFAD’ın gelmesi lazım" çığlıkları yürekleri sızlattı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremde en fazla etkilenen illerin başında gelen Adıyaman'a arama kurtarmanın çok geç başladığı eleştirileri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, "Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız" dedi.

Çoğu sporcu 65 kişiye mezar oldu

Adıyaman’daki İsias Otel, turnuva için Kıbrıs’tan kenti giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımı kafilesi ve uygulamalı eğitim gezisi yapan turizm rehberleri dahil en az 65 kişinin hayatını kaybettiği yer oldu. Büyük yıkımın ardından İsias Otel'in sahipleri ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih ile Efe Bozkurt'un tutuklandı.

Enkaz altından ses kaydı gönderip...

İsias Otel enkazında sıkışan rehberlerden Ali Osman Aydın ve Nazımcan Hartlap'ın, depremin hemen ardından sesli mesajla WhatsApp gruplarında yardım istediği ortaya çıktı. Enkaz altından dışarıyı gördüğünü söyleyen Ali Osman Aydın, etrafındaki otoparkı ve tabelaları anlatarak yardım çağrısı yaptı:

AFAD'ın gelmesi lazım, vatandaşla olmuyor

"Belden yukarımız sağlam, belden aşağımız beton altında ezildi. Direnemiyoruz, acımız çok yüksek. Bu beton duvar kaldırılmadığı sürece buradan çıkamayız. Göz göre göre soluyoruz. Biz dışarıyı görüyoruz. İnsanlar bize ulaştı ancak insanların yapabileceği bir şey değil. Buraya AFAD’ın gelmesi lazım, vatandaşla olmuyor. Ben dışarıyı görüyorum. Burada bir otopark var. Doğru Karar Eğitim Kurumları’nı görüyorum."

Enkazdan çıkarıldılar ama vefat ettiler

Depremin olduğu 6 Şubat günü öğleden sonra enkazdan çıkarılabilen Ali Osman Aydın, İstanbul’a sevki sırasında hayatını kaybetti. Nazımcan Hartlap, 6 Şubat günü enkazdan çıkarıldı ancak hastanede aynı gün hayatını kaybetti.