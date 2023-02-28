Fatih Altaylı'nın konuğu canlı yayında koltuktan düştü Fatih Altaylı güldü!

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında konuşan şehir plancısı Pof. Dr. İlhan Tekeli, tam konuştuğu sırada koltuktan düştü. Önce şaşıran Fatih Altaylı'nın, daha sonra gülmesi dikkat çekti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 şehirde büyük yıkıma neden oldu. Türkiye, 23 gündür bu büyük felaketle mücadele ederken, deprem televizyon ekranlarında da sık sık konuşuldu. Yapılan programlarda ihmaller, can kayıpları, çalışmalar ele alınırken, konuk olarak katılan uzmanlar da alınacak tedbirleri anlattı.

Bunlardan biri de Habertürk ekranlarındaki Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek Bilim' programına katılan Şehir Plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli oldu. Stüdyoya görüntülü konuşma ile bağlanan Tekeli, şehirlerin yeniden nasıl ayağa kalkacağını anlatmaya başladı.

Bu sırada canlı yayında sandalyeden düşen Tekeli, "Düştüm, altımdaki şey kaydı" diyerek yeniden ayağa kalktı. O sırada stüdyodakileri büyük şok yaşarken Altaylı da, “Aman hocam size bir şey olmasın.” diyerek durumu toparladı. Ardından da Fatih Altaylı'nın gülmesi ekrana yansıdı...

Tekeli’nin toparlanmasının ardından program kaldığı yerden devam etti.