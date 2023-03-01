Bakanlık görüntüleri paylaştı! Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya Hatay'da askerlerle birlikte yemek pişirdi

MasterChef yarışmasıyla tanınan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, ekibiyle birlikte depremin ilk günlerinden bu yana bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yalçınkaya, Hatay’da Milli Savunma Bakanlığı’nın kurduğu sahra mutfağını da ziyaret ederek askerlerle birlikte yemek pişirdi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından o anların görüntülerini paylaştı.

Mehmet Yalçınkaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek depremzede vatandaşlar için ocağın başına geçmişti.

Yalçınkaya, Hatay’da da Milli Savunma Bakanlığı’nın kurduğu sahra mutfağını ziyaret ederek, depremzedeler için yemek pişirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, o anları sosyal medya hesabından, “Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ile Mehmetçiklerimiz bir araya geldi, sahra mutfağımızda depremzede vatandaşlarımız için birbirinden lezzetli yemekler pişirdi” ifadeleri ile paylaştı.