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İlber Ortaylı, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı yerin dibine soktu! 'Haberi yokmuş zavallının...'

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, önce "Bu normal prosedürde bir şey" diyen ancak tepkiler üzerine "Ahbab'a çadır satışından haberim yoktu" diye geri adım atan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a canlı yayında "zavallı" dedi. Ardından da çok fena dalgasını geçip yerin dibine soktu.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, önce Ahbab'a çadır satışını önce savunan, tepkiler gelince de "Ahbab'a çadır satışından haberim yoktu, çocuklara da kızdım" diye geri adım atan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a canlı yayında "zavallı" dedi. Tv100 de yayınlanan “Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum” programında konuştu.

Başkan ne yapar? Başkan oturur, gezer...

İlber Ortaylı, Kızılay başkanı Kerem Kınık'a "Haberi yokmuş zavallının. 'Ayıp değil mi' demiş. Ama çocuk haklı canım. Başkan ne yapar? Başkan oturur. Başkan gezer. Sonra bir iş açığa çıkınca 'Utanmıyor musunuz, beni mahcup ettiniz' falan der; ama hayat devam eder. Çünkü Başkan baba gibidir. Çalışanlar da onun çocukları gibidir. İyi de olsa kötü de olsa idare eder" ifadeleriyle yüklendi. 

Liyakatsizliğin de ötesinde bir şey de neyse!

Araya gren Prof. Dr. Celal Şengör, "Bu görgüsüzlüğün, liyakatsizliğin ayyuka çıkmış halidir" dedi. Bunun üzerine İlber Ortaylı, "Bu liyakatsizliğin ötesinde bir şeyde neyse. Bunların tarifi artık böyle yapılacak. Çadır satılmasından haberi yokmuş zavallının” diye konuştu.

Depremde Fatih Camisi yıkıldı çünkü...

İstanbul’da tarihi devirlerde yaşanan depremlere ilişkin bilgiler de veren İlber Ortaylı, "İstanbul’da tarihi devirlerde deprem var. Bazıları tsunamiye kadar gitmiş bunların. 1895’da depremi baya ciddi. Kötü beton bina çöker ama ahşap bina çökmez, oynaktır çünkü. O zaman ahşap bir şehir olan İstanbul tahribat gördü, Fatih Camii yıkıldı” ifadelerini kullandı.

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