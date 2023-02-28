Hatay Valiliği parkı tahliye etmek istedi! Depremzedeler 'iz enkaz altındayken neredeydiniz?' diye sordu

HATAY'da valilik Sevgi Parkı’ndaki depremzedeleri ve yardım için orada bulunan oluşumları tahliye etmek için ekip gönderdi. Depremzedeler, “Biz enkaz altındayken neredeydiniz! Hadi gidin, istemiyoruz sizi!” diye tepki gösterdi.

Hatay’ın Defne ilçesinde Vali Yardımcısı Harun Kaya, beraberindeki “Terörle Mücadele” polisleri ve AFAD görevlilerinin yer aldığı bir grup, Sevgi Parkı’nda Halkevleri Dayanışma ve Koordinasyon Merkezi’nin de aralarında bulunduğu gönüllü yardım noktalarının ve çevrede depremzedelerin kaldığı çadırların bugün hemen tahliye edilmesi gerektiğini söyleyince tartışma çıktı.

Vatandalar, “20 gün sonra gelip, ‘burayı boşaltın’ diyorsunuz. Bu insanlar hemen nereye, nasıl gidecek. Ne koşuldalar, haberiniz var mı? Bize bunlar yardım ediyor” şeklindeki itiraz etti.