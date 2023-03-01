Her yerde aranıyordu! Adnan Oktar davasının firari sanığı havalimanı'nda yakalandı

Adnan Oktar Suç Örgütü davasında hakkında yakalama kararı bulunan ve her yerde aranan Necati Koç İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yurdışına çıkış yapmak isterken yakalandı.

Davanın görüldüğü İstanbul 30. Ağır Mahkemesince "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 4,5 yıl, mağdurlar İ.F.Y'ye karşı "cinsel saldırı"dan 7,5 yıl ve A.B'ye karşı "nitelikli cinsel saldırı"dan 18 yıl 9 ay olmak üzere toplam 30 yıl 9 ay hapse çarptırılıp tutuklanmasına karar verilen firari sanık Necati Koç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Koç, bu karar üzerine polislerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Koç, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.