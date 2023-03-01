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Acun Ilıcalı ile Murat Sancak arasında ilginç diyalog!

Tüm Türkiye'yi sarsan büyük deprem felaketleri sonrası futbol camiası, depremzedelere destek için "Omuz omuza" kampanyasında bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen yardım ve dayanışma kampanyasını, A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalı da canlı yayınlandı.

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak programın sunucusu Acun Ilıcalı'ya,"Bazıları sizin tavrınızı bildiği için 5 verecekken 3 diyorlar, 5'e tamamlattırıyorlar. Onun için 5'i 10'a çıkarttırırsanız iyi olur." dedi. 

"Başkanım onu yapmamız için sizin gibi biri lazım." cevabını veren Ilıcalıi Murat Sancak'a "Başkanım kişisel olarak ne kadar yardımda bulundunuz?" sorusunu yöneltti. 

Acun Ilıcalı, "10 milyon TL" cevabını veren Murat Sancak'a bu defa da "10 milyonu, neden 15 milyon yapmayalım?" sorusunu yöneltti. 

Sancak'ın bağışı 15 milyona yükseltmesinin ardından Acun Ilıcalı, "Benim bildiğim Murat Başkan 20 yapar." dedi. Bunun üzerine de Murat Sancak yaptığı bağış miktarını 20 milyon TL'ye yükseltti. 

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