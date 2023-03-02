Nagehan Alçı sordu Ekrem İmamoğlu, "Genel Başkanımla aramıza girmeyin' dedi

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na öyle bir soru sordu ki İmamoğlu, "Genel Başkanımla aramıza girmeyin" diye geçiştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un moderatörlüğünde Habertürk yazarı Nagehan Alçı ve gazeteci Faruk Aksoy'un sorularını cevapladı. İstanbul'un deprem hazırlıklarını anlatan Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı da soruydu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın "Kemal Bey bu akşam size gelse, 'Ben mi aday olayım, sen mi? Ben mi çok oy alırım, sen mi?' dese, ne dersiniz?" sorusuna "Nagehan Hanım müsaade edin, Kemal Bey ile arama girmeyin" yanıtını verdi.