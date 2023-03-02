Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan: Devlet hala orada yok! Çadır gitmedi, insanlar perişan...

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem 11 ilde büyük yıkıma, 50 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Depremin ilk günlerinde yaşananlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hakkınızı helal etmenizi istiyorum" dedi. Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın bir Youtube kanalından depremden 7 gün sonra yaptığı konuşma sosyal medyayı salladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6'lık iki büyük deprem 11 şehirde büyük yıkıma neden olurken açıklanan resmi rakamlara göre ölenlerin sayısı 45 bini geçti. Depremin ilk günlerinde yaşanan koordinasyonsuzluk ve yardımların geç gitmesi nedeniyle binlerce kişinin enkaz altında donarak öldüğü iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'helallik' istedi

Deprem bölgesinde ilk günlerde yaşananlar nedeniyle depremzedelerin haklı isyanını kameralar aracılığıyla tüm dünya duydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Adıyaman ziyareti sırsında "Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Sizden helallik istiyoruz" diyerek yaşananları doğruladı.

Dürüst olalım devlet hala orada yok!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan'ın, depremden 7 gün sonra Youtube yayınında Serdar Tuncer'in konuğu oldu. Tuncer’in, “Mevsim kış, 10 şehir var, buna rağmen 2. Günden itibaren tam manasıyla nezaret edebilen bir devlet var” sözlerine üzerine Yusuf Kaplan araya girdi.

Yusuf Kaplan, “Daha yok, ne diyorsun. Daha henüz devlet yok hala orada. Perişan halde insanlar orda. Oraya hala çadır gitmedi, 7 gün oldu çadır gitmedi insanlar soğuktan donuyor. İletişim sistemi gitti. Dürüst olmamız gerekiyor” diye tepki gösterdi.

Millet anında damladı ama devlet!

Tuncer’in “Mesela nerede çadır yok” sorusuna ise Kaplan, “Hiçbir yerde çadır yok. Bugün-yarın yeni yeni gitmeye başlayacak” cevabını verdi. Kaplan daha sonra konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Örgütsüz olan millet acayip bir şekilde her yere damlayabiliyor, ama devlet damlayamıyor. Neden? Bu sorunun cevabını aramamız lazım.”