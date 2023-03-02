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MEDYA

Mehmet Akif Ersoy 'arabanın bagajını açmış kızının cenazesini gösterdi' dedi depremzedeyi anlattı

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, gittiği deprem bölgesindeki izlenimlerini aktardı, yakınlarını kaybeden depremzedeler ile olan sarsıcı diyaloglarını anlattı.

Yazar Serdar Tuncer'in sunduğu "Bi Mesele Var" programının konuğu gazeteci Mehmet Akif Ersoy oldu.

Ersoy, deprem bölgesindeki izlenimlerini ve yakınlarını kaybeden depremzedelere karşı nasıl olunması gerektiğini anlattı:

"Mehmet Görmez Hoca bir sohbetinde deprem sürecinde çok güzel bir cümle kurmuş. Demiş ki 'depremzedelerin gönlü naz makamındadır. Onlar Allah'a karşı dargın yöneticilere ve oradakilere karşı da kızgın ve hatta öfkeli olabilirler' demiş.

Gelmiş arabanın bagajını açmış açmış. Kızının cenazesini gösteriyor. Zülfikarla ikimize. Yayına girmemize 30 saniye var 'anlat' dedi. Her şeyi diyebilirler. Evini yuvasını yakınlarını kaybetmiş. En sevdiklerini kaybetmiş bir adamın o şok halinde daha bir şey demediler bu arada şoktan çıktıktan sonra.

Çok dingin de olabilir çok tevekkülü de olabilir. Çok isyankar da olabilir her şey olabilir. Yani milletvekilisin gelmişsin sana tepki gösteren depremzedeye bağırıp çağıramazsın." 

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