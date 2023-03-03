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Meral Akşener Altılı Masa'dan kalktı, Borsa İstanbul fena düştü! Kayıp büyüyor...

Meral Akşener Altılı Masa'dan kalktı, Borsa İstanbul fena düştü! Kayıp büyüyor...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalktığını açıklamasının ardından Borsa İstanbul'da kayıplar derinleşti. Konuşma sonrası BİST 100 endeksindeki kayıp yüzde 3,5'i aştı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masanın cumhurbaşkanı adaylığı kararına ilişkin açıklamaları sonrası Borsa İstanbul’da kayıplar derinleşti ve ilk tepki olarak Borsa İstanbul 100 endeksi’nde kayıp yüzde 3’ü aştı.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,07 puan değer kaybederek 5.223,34’e inmişti. Ankara’da 6’lı masa cephesinde yaşanan hareketli saatlerin ardından borsada hareketlilik arttı. Akşener’in açıklaması, borsadaki kayıpların derinleşmesine neden oldu.

Akşener Masa'dan kalktı

Bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın dünkü toplantısıyla ilgili Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerini bilgilendirdi ve değerlendirmelerini aldı.

Toplantının ardından Akşener, parti genel merkezinde İYİ Parti'nin Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili kararını açıklamak için kameraların karşısına geçti.

Akşeker, “Altılı Masa milletimizin kararlarını kararlarına yansıtma özelliğini kaybetmiştir. Milletimize verdiğimiz kararın arkasındayız. 85 milyonun geleceğini tehlikeye atmayacağız” sözleriyle masayı dağıtmış oldu.

Borsa İstanbul'da kayıplar derinleşti

Akşener’in açıklamaları sonrası Borsa İstanbul’da kayıplar derinleşti. Borsa İstanbul 100 endeksi’nde kayıp yüzde 3,5’i aştı. Endeks açıklamanın ardından yüzde 3,7 kayıpla 5 bin 67 puana kadar geriledi.

Endeks sonrasında kısmen toparlanırken saat 16:25 itibarıyla yüzde 2 düşüşle 5 bin 156 puan seviyesinde hareket etti. Borsa İstanbul 100 endeksi, gün içerisinde 5 bin 54 puana kadar gerilerken, en yüksek 5 bin 298 gördü.

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