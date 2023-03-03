Canan Kaftancıoğlu'ndan 'tarih yazacağız' çıkışı: "Gİ-DE-CEK-LER!"

İYİ Parti lideri Akşener, masadan kalktığını duyurdu ve "Ya, tarih yazacağız; ya da tarih olacağız!" dedi. Bu açıklamanın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan bir sosyal medya paylaşımı geldi. Kaftancıoğlu, "Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gidecekler" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü dünkü Millet İttifakı toplantısının ardından bugün basın açıklaması yaptı. Akşener masadan kalktığını duyurdu ve "Ya, tarih yazacağız; ya da tarih olacağız!" dedi.

Akşener'in bu açıklamasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu "Kimse merak etmesin taşla yerine oturacak" oldu.

Akşener'in bu açıklamasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan da bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Kaftancıoğlu, "Asla umutsuz olmayın :) Depremzede vatandaş: 'Depremin kendisini belki unutabilirim ancak sonrasında yaşadığım ve ölenler şanslı dediğim o üç günü unutmam asla mümkün değil.' Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gİ-DE-CEK-LER!" dedi.