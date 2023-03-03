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Elon Musk'ın hayali suya düştü! 'Beyin çipi' projesine onay çıkmadı

Elon Musk'ın hayali suya düştü! 'Beyin çipi' projesine onay çıkmadı

Elon Musk'ın 'beyin çipi' projesi geçtiğimiz aylarda denek olarak kullanılan 1.500 hayvanın ölümüne neden olduğu iddiasıyla çok konuşulmuştu. Elon Musk'a ABD'den kötü haber geldi. FDA, projenin insanlar üzerinde denenmesine onay vermedi.

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SpaceX ve Twitter’dan sonra Elon Musk şimdi de Neuralink ile dikkat çekiyor. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Elon Musk’ın Neuralink’inin beyin implantlarını insanlar üzerinde denemesine onay vermedi.

Milyarder iş insanının, 2016 yılında ortaya çıkardığı nöroteknoloji firması Neuralink, düşünceleri eylemlere çeviren beyin-bilgisayar arayüzleri geliştirmek için çalışıyor.

Musk, teknolojinin kullanıcıları yalnızca robot insanlara dönüştürmeyeceğini, aynı zamanda beyin hastalıklarını tedavi etmek için de kullanılabileceğini söylüyor.

Şirket, 2018’den beri yeniliklerini hayvanlar üzerinde test ediyor. Geçen yılın aralık ayında şirket; koyunlar, domuzlar ve maymunlar da dahil olmak üzere yaşamı boyunca tahminen 1.500 hayvanı öldürdüğü iddiasıyla incelemeye tabi tutulmuştu. Ancak denek olarak kullanılan maymunların ciddi sağlık sorunları yaşaması tepki çekti.

Şimdi Reuters’ın haberine göre; FDA, Neuralink’in beyin implant çiplerini insanlar üzerinde test etme başvurusunu güvenlik endişelerini gerekçe göstererek reddetti.

FDA, beyin çipinin beyne zarar vermeden nasıl takılıp çıkarılabileceği konusundaki endişelerini gündeme getirdi ve Neuralink’in yangın tehlikesi olan lityum pilleri kullanmasını sorguladı.

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