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Beşiktaş'ın Jackson Muleka pişmanlığı! Teklif reddedilmişti

Beşiktaş'ın Jackson Muleka pişmanlığı! Teklif reddedilmişti

Sezon başında Standard Liege'den transfer edilen fakat istenen katkıyı veremeyen Muleka, Beşiktaş'ta gözden düştü.

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta Jackson Muleka, sezona Valerien İsmael'le hızlı bir giriş yapmış fakat daha sonra forma savaşında geriye düşmüştü.

Şenol Güneş göreve geldikten sonra da formunu yükseltemeyen Muleka, taraftarlar tarafından eleştiri oklarını üzerine çekerken hücum performansı ile yönetimi de pişman etti. Kartal, yakın dönemde Körfez ülkelerinden transfer teklifleri alan futbolcuyu satmadığı için büyük bir pişmanlık yaşıyor. 

4 Milyon Euro reddedildi

Takvim'in haberine göre; daha önce Igor Tudor'un çalıştırdığı Fransız ekibi Marsilya ile de adı anılan Jackson Muleka'ya Körfez ekipleri çok yakından ilgi göstermiş ve Siyah-Beyazlılar'a 4 milyon euro tutarında bir transfer önerisi gelmişti. Ancak; Beşiktaş yönetimi, Muleka için 6 milyon euro bonservis istedi ve bu rakamda ısrarcı olup futbolcuyu takımda tuttu.

2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor

Sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'den 3 Milyon 350 Bin Euro karşılığında transfer edilen Muleka, siyah-beyazlı forma ile 23 maça çıktı ve 5 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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