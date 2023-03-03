BIST 5.212
DOLAR 18,90
EURO 20,04
ALTIN 1.120,86
HABER /  POLİTİKA

Akşener'in açıklamaları dünya gündeminde: Muhalefet kargaşa içinde

Akşener'in açıklamaları dünya gündeminde: Muhalefet kargaşa içinde

İYİ Parti'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkarak masadan kalkması dünya basınında geniş yer buldu. Reuters Türkiye Büro Şefi, "Türkiye'nin Erdoğan karşıtı muhalefeti kargaşa içinde" dedi.

Abone ol

İYİ Parti'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp İstanbul ve Ankara'nın CHP'li belediye başkanlarına çağrı yaparak, altılı masadan kalkması, dünya basınında geniş yankı buldu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in basın toplantısı yabancı haber ajansları tarafından son dakika gelişmesi olarak verildi.

Reuters Türkiye şefi: Muhalefette şok ve kargaşa

Akşener'in açıklamalarını cümle cümle flaş haber olarak geçen İngiliz haber ajansı Reuters, "İYİ Parti muhalefet ittifakından çekilme sinyali verdi" başlıklı haberinde, Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yapmasına dikkat çekildi.

Reuters'ın Türkiye Büro Şefi Jonathan Spicer da Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye'nin Erdoğan karşıtı muhalefeti -seçimlere iki aydan kısa süre kala- Akşener'in ittifaktan ayrılması ve İstanbul ile Ankara belediye başkanlarına cumhurbaşkanı adayı olma çağrısı yapmasının ardından şok ve kargaşa içinde."

Wsj Türkiye muhabiri: Koalisyon çatlıyor

Wall Street Journal gazetesinin İstanbul muhabiri Jared Malsin, Twitter hesabından şu yorumu yaptı:

"Türkiye'nin muhalefet koalisyonu çatlıyor. Bu durum Erdoğan'a potansiyel olarak, Mayıs'ta düzenlenmesi beklenen seçimlerde devasa bir avantaj veriyor olabilir."

Economist'in Türkiye muhabiri: Varolan çatlaklar ayrışmaya dönüştü

The Economist dergisinin Türkiye muhabiri Piotr Zalewski, "Türkiye muhalefetindeki çatlaklar bir süredir görülüyordu. Şimdi bunlar açık bir ayrışmaya dönüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini söyledi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı" dedi.

"Erdoğan'ı koltuğundan etme şansını kaybediyorlar"

Bloomberg'in Orta Doğu muhabirlerinden Zainab Fattah ise "Türkiye'de muhalefet, mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okuyacak ortak adayda anlaşamamaları nedeniyle krizde. Bu durum, ülkenin en uzun süredir görevde olan liderini koltuğundan etmek açısından nadir bir şansı yokuşa sürüyor" yorumunu yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'den Meral Akşener'e 'yanlış ortak' mesajı
HDP'den Meral Akşener'e 'yanlış ortak' mesajı
HDP'den Meral Akşener'e destek! Sadece kendine yakışanı yaptı
HDP'den Meral Akşener'e destek! Sadece kendine yakışanı yaptı
Medyada CHP'ye yakın isimler Meral Akşener'i hedefe koydu: Tarih olacaksınız
Medyada CHP'ye yakın isimler Meral Akşener'i hedefe koydu: Tarih olacaksınız
Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı çağırdı ama...
Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı çağırdı ama...
Kılıçdaroğlu'nun veto ettiği isim de Meral Akşener'le yola devam kararı aldı
Kılıçdaroğlu'nun veto ettiği isim de Meral Akşener'le yola devam kararı aldı
Elon Musk'ın hayali suya düştü! 'Beyin çipi' projesine onay çıkmadı
Elon Musk'ın hayali suya düştü! 'Beyin çipi' projesine onay çıkmadı
Meral Akşener Altılı Masa'dan kalktı, Borsa İstanbul fena düştü! Kayıp büyüyor...
Meral Akşener Altılı Masa'dan kalktı, Borsa İstanbul fena düştü! Kayıp büyüyor...
Fenerbahçe'nin, Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin, Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu
HDP MYK yarın olağanüstü toplanma kararı aldı
HDP MYK yarın olağanüstü toplanma kararı aldı
Canan Kaftancıoğlu'ndan 'tarih yazacağız' çıkışı: "Gİ-DE-CEK-LER!"
Canan Kaftancıoğlu'ndan 'tarih yazacağız' çıkışı: "Gİ-DE-CEK-LER!"
Meral Akşener'in açıklamalarına AK Parti'den ilk yorum geldi! En acınası da...
Meral Akşener'in açıklamalarına AK Parti'den ilk yorum geldi! En acınası da...
Meral Akşener masadan kalktı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Meral Akşener masadan kalktı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama