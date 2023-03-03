HDP'den Meral Akşener'e 'yanlış ortak' mesajı

HDP'li Sezai Temelli, Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması sonrasında paylaştığı twetinde "Yanlış hayat nasıl doğru yaşansın, yanlış masa nasıl doğru siyaset üretsin?" notunu düştü.

Abone ol

Bir yıldır toplan dağıl görüşmeleri ise millete "birlik" imajı çizmeye çalışan 6'lı masa tek kalemde dağıldı...

2023 seçimlerine az bir süre kala aday açıklaması beklenen Millet İttifakı, dün yeniden bir araya geldi.

Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını diretti, Meral Akşener ise itirazını. Çekişmenin sonucunda bugün İyi Parti Genel İdare Kurulu'nu toplayan Meral Akşener, kamera karşısına geçti.

"Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz"

Akşener, "Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz" cümleleri ile masayı dağıttı.

Yaşanan son gelişmelerle siyasi gündem en hararetli anlarını yaşarken, CHP Lideri konuya dair ilk açıklamasını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in masadan ayrılmasını "Merak etmeyin, taşlar yerine oturacak" sözleri ile özetledi.

HDP'den açıklama

Hal böyle iken bir açıklama da gizli ortak HDP'den geldi.

HDP'li Sezai Temelli, Meral Akşener'in yanlış ittifak kurduğu, HDP ile bir yola girmesi gerektiğini sözlerine gizleyen bir ifade paylaştı.

"Yanlış masa nasıl doğru siyaset üretsin?"

Temelli, o paylaşımında şu cümlelere yer verdi;

Faşizmin rengi değişse de zihniyeti değişmez… yanlış hayat nasıl doğru yaşansın, yanlış masa nasıl doğru siyaset üretsin?