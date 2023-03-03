BIST 5.180
DOLAR 18,90
EURO 20,07
ALTIN 1.120,40
HABER /  GÜNCEL

HDP'den Meral Akşener'e destek! Sadece kendine yakışanı yaptı

HDP'den Meral Akşener'e destek! Sadece kendine yakışanı yaptı

HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Millet İttifakı hakkındaki açıklaması ve Yavaş, İmamoğlu'nu 'cumhurbaşkanı adayı' şeklinde işaret etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Yiğitalp, “Sadece kendine yakışanı yaptı” ifadelerini kullandı.

Abone ol

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifaki ile ilgili açıklamalarının ardından bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımını gerçekleştiren Yiğitalp, “Meral Akşener hiç bir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı. Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok. Sadece kendine yakışanı yaptı” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Medyada CHP'ye yakın isimler Meral Akşener'i hedefe koydu: Tarih olacaksınız
Medyada CHP'ye yakın isimler Meral Akşener'i hedefe koydu: Tarih olacaksınız
Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı çağırdı ama...
Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı çağırdı ama...
Kılıçdaroğlu'nun veto ettiği isim de Meral Akşener'le yola devam kararı aldı
Kılıçdaroğlu'nun veto ettiği isim de Meral Akşener'le yola devam kararı aldı
Elon Musk'ın hayali suya düştü! 'Beyin çipi' projesine onay çıkmadı
Elon Musk'ın hayali suya düştü! 'Beyin çipi' projesine onay çıkmadı
Meral Akşener Altılı Masa'dan kalktı, Borsa İstanbul fena düştü! Kayıp büyüyor...
Meral Akşener Altılı Masa'dan kalktı, Borsa İstanbul fena düştü! Kayıp büyüyor...
Fenerbahçe'nin, Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin, Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu
HDP MYK yarın olağanüstü toplanma kararı aldı
HDP MYK yarın olağanüstü toplanma kararı aldı
Canan Kaftancıoğlu'ndan 'tarih yazacağız' çıkışı: "Gİ-DE-CEK-LER!"
Canan Kaftancıoğlu'ndan 'tarih yazacağız' çıkışı: "Gİ-DE-CEK-LER!"
Meral Akşener'in açıklamalarına AK Parti'den ilk yorum geldi! En acınası da...
Meral Akşener'in açıklamalarına AK Parti'den ilk yorum geldi! En acınası da...
Meral Akşener masadan kalktı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Meral Akşener masadan kalktı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
SGK’dan EYT açıklaması! O belgeler için vakit kaybetmeyin! 'Emekli olur' yazısı almanıza gerek yok
SGK’dan EYT açıklaması! O belgeler için vakit kaybetmeyin! 'Emekli olur' yazısı almanıza gerek yok
Ahmet Davutoğlu'ndan Sinan Ateş isyanı! 63 gün geçti daha neyi bekliyorsunuz?
Ahmet Davutoğlu'ndan Sinan Ateş isyanı! 63 gün geçti daha neyi bekliyorsunuz?