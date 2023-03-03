HDP'den Meral Akşener'e destek! Sadece kendine yakışanı yaptı

HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Millet İttifakı hakkındaki açıklaması ve Yavaş, İmamoğlu'nu 'cumhurbaşkanı adayı' şeklinde işaret etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Yiğitalp, “Sadece kendine yakışanı yaptı” ifadelerini kullandı.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifaki ile ilgili açıklamalarının ardından bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımını gerçekleştiren Yiğitalp, “Meral Akşener hiç bir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı. Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok. Sadece kendine yakışanı yaptı” şeklinde konuştu.