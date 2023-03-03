Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı çağırdı ama...

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'yı topa tutarak masadan kalkması sonrası kulisler hızlandı. Akşener adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparken, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Meral Akşener'in kendisinin aday olabileceğinin konuşulduğu söyledi...

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in siyaset gündeminin tepesine oturan açıklamaları sonrası kulisler de hareketlendi. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Meral Akşener'in kendi cumhurbaşkanı adaylığının gündeme gelebileceğini söyledi. İşte Hande Fırat'ın açıklamaları...

- Dün gece toplantıda anketlerin yapılması gerektiğini Akşener anlattı. Kılıçdaroğlu da "belediye başkanlarım görevlerine devam edecek" dedi.

İYİ Parti'nin nereleri alacağı tartışması

- İkinci anlaşmazlık konusu da geçiş süreci ve geçiş sürecinde İYİ Parti'nin neleri alacağıydı. İYİ Parti çoklu başkan yardımcılığına karşıydı. Bunlar kabul görmedi.

- 'Milletin dediği olsun, İmamoğlu veya Yavaş olsun' Masada çok büyük bir gerilim yaşandı. Araya Ahmet Davutoğlu girdi, "Kemal bey yapmayın" dedi. Hem Kılıçdaroğlu'nu hem Akşener'i sakinleştirdi.

Akşener imzayı attı ama...

- Davutoğlu'nun sakinleştirici sözlerinden sonra Akşener imza atmak durumunda kaldı.

- Fakat Meral Akşener yetkili kurumlarına danışmadan hiçbir şekilde karar vermeyeceğini ifade etti. Dün akşam yapılan toplantıda A’dan Z’ye Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı olduğu zaten söylendi. Genel İdare Kurulu’nun da karşı olduğu söylendi.

Başkanlara çağrı yapınca talimat gitti

- Aslından en başından beri Genel İdare Kurulu il başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’na karşıydı. Diğer taraftan başka bir partinin belediye başkanlarına Meral Akşener’in çağrı yapması adeta Ankara’da bir şok etkisi yarattı.

- Bu sabah Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili “Arkasındayız” açıklaması yapmaları için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinden Büyükşehir Belediye başkanlarına sözlü bir ifade gitti.

Meral Akşener adaylığı gündeme gelir...

- Meral Akşener imza toplayıp Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterebilir mi?.. Bu iki ismin 100 bin imza ile aday olma kapasitesi var. Bu iki isim kabul eder mi? CHP Genel Merkezi de boş durmayacaktır. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş adaylığı kabul etmezse, Meral Akşener tek başına iddia olur.

- Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı. ama her şey değişebilir.

- (Genel Merkez, CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'na 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyoruz' metnine imza attırdı bilgisi üzerine' Sabah saatlerinde İmamoğlu ve Yavaş'ın imza atmadığı söyleniyordu. Onlar da imza attı ise Meral Akşener kendisi aday olacaktır...