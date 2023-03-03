Medyada CHP'ye yakın isimler Meral Akşener'i hedefe koydu: Tarih olacaksınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, zehir zemberek sözlerle Altılı Masa'dan ayrıldığını duyurmasının ardından CHP medyası tarafından adeta topa tutuldu.

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Altılı Masa'nın dün gerçekleştirilen toplantı sonrası beş partinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaşmaya varırken başından beri CHP liderinin aday olmasına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise masadan ayrılmayı tercih etti.

Akşener bugün partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasından yaptığı zehir zemberek açıklama ilse Altılı Masa'dan ayrıldıklarını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da seslenen Akşener, iki isme aday olması çağrısında bulundu.

"Tarih olacaksınız"

Akşener'in Millet İttifakı cephesine bomba gibi düşen açıklamaları sonrası CHP'ye yakın isimler İYİ Parti'yi ve Meral Akşener'i hedef tahtasına koydu.

Halk TV sunucu İrfan Değirmenci: "Tarih olacaksınız. Haydi uğurlar ola..."

"AKP ile koalisyon hayali mi var diye düşünmeden edemiyor insan"

Şirin Payzın: "CHP’yi bölerek, Genel Başkan ile Belediye Başkanlarını karşı karşıya getirerek masayı devirdi.. Bravo … Tarih yazacak kesin ama nasıl yazacak .. Seçime 2 ay kala bu karar bir ülkenin kaderiyle oynamak demek.. AKP ile koalisyon hayali mi var diye düşünmeden edemiyor insan."

Merdan Yanardağ: "İyi Parti, kendinden menkul "ulvi nedenlerle" Millet İttifakı'na, demokrasi güçlerine, kendisine bağlanan umutlara ve halka ihanet etmiştir.. Türkiye' nin geleceğini yeniden Erdoğan-AKP kliğine, dinci-faşizan bir bloka teslim etmeye hazırlanıyor.. CHP'nin içine kama sokuyor."

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, ''Meral Akşener tarih oldu! Umarım İmamoğlu ve Yavaş’a, yani bir başka partinin başkanlarına yönelik çağrısı hak ettiği yanıtı alacaktır. Ey İyi Parti’nin kurmayları.. Pazartesi günü üye listenizi kontrol edin.. Sel gibi gidiyorlar, gidecekler'' ifadelerini kullandı.