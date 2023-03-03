BIST 5.212
DOLAR 18,90
EURO 20,04
ALTIN 1.120,86
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener'in sözlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım

Meral Akşener'in sözlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım

Meral Akşener'in altılı masadan kalktığını duyurmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu bir paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu, "Bu sofrada nezaketsizliğin yeri olmamalı. Soframızı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Abone ol

Altılı masa, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla dağıldı. Akşener, bugün kameraların karşısına geçerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddettiklerini bildirdi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı adaylık için göreve davet eden Akşener'in sözleri muhalefet cephesini karıştırdı.

Bu gelişmelerin ardından gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından yayınladığı bir videoyla Akşener'in ifadelerine yönelik konuştu.

"Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem"

Kılıçdaroğlu, bu saatten sonra değişmeyeceğini söyleyerek İyi Parti cephesine göndermede bulundu.

Dikkat çeken açıklamasında Kılıçdaroğlu, "Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda bunu da kimse durduramaz." şeklinde konuştu.

"İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor"

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şu şekilde:

Sevgili halkım. Biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Çünkü bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir dedim. Yoksa bu ülke iflah olmaz dedim. Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık.
Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece amaç ceberruh sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç aynı zamanda yeni güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya o oturmasın bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birileri hor görerek Türkiye'yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye'yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin

Erdoğanizm gelsin bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor.
Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin Erdoğan dilinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar bu sebeple oturdu. Kalkan da ancak bu sebeple kalkacaktır.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Mansur Yavaş'la görüştü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Mansur Yavaş'la görüştü
Beşiktaş'ın Jackson Muleka pişmanlığı! Teklif reddedilmişti
Beşiktaş'ın Jackson Muleka pişmanlığı! Teklif reddedilmişti
Akşener'in açıklamaları dünya gündeminde: Muhalefet kargaşa içinde
Akşener'in açıklamaları dünya gündeminde: Muhalefet kargaşa içinde
HDP'den Meral Akşener'e 'yanlış ortak' mesajı
HDP'den Meral Akşener'e 'yanlış ortak' mesajı
HDP'den Meral Akşener'e destek! Sadece kendine yakışanı yaptı
HDP'den Meral Akşener'e destek! Sadece kendine yakışanı yaptı
Medyada CHP'ye yakın isimler Meral Akşener'i hedefe koydu: Tarih olacaksınız
Medyada CHP'ye yakın isimler Meral Akşener'i hedefe koydu: Tarih olacaksınız
Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı çağırdı ama...
Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı çağırdı ama...
Kılıçdaroğlu'nun veto ettiği isim de Meral Akşener'le yola devam kararı aldı
Kılıçdaroğlu'nun veto ettiği isim de Meral Akşener'le yola devam kararı aldı
Elon Musk'ın hayali suya düştü! 'Beyin çipi' projesine onay çıkmadı
Elon Musk'ın hayali suya düştü! 'Beyin çipi' projesine onay çıkmadı
Meral Akşener Altılı Masa'dan kalktı, Borsa İstanbul fena düştü! Kayıp büyüyor...
Meral Akşener Altılı Masa'dan kalktı, Borsa İstanbul fena düştü! Kayıp büyüyor...
Fenerbahçe'nin, Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin, Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu
HDP MYK yarın olağanüstü toplanma kararı aldı
HDP MYK yarın olağanüstü toplanma kararı aldı