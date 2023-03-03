Meral Akşener'in sözlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım

Meral Akşener'in altılı masadan kalktığını duyurmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu bir paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu, "Bu sofrada nezaketsizliğin yeri olmamalı. Soframızı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

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Altılı masa, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla dağıldı. Akşener, bugün kameraların karşısına geçerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddettiklerini bildirdi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı adaylık için göreve davet eden Akşener'in sözleri muhalefet cephesini karıştırdı.

Bu gelişmelerin ardından gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından yayınladığı bir videoyla Akşener'in ifadelerine yönelik konuştu.

"Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem"

Kılıçdaroğlu, bu saatten sonra değişmeyeceğini söyleyerek İyi Parti cephesine göndermede bulundu.

Dikkat çeken açıklamasında Kılıçdaroğlu, "Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda bunu da kimse durduramaz." şeklinde konuştu.

"İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor"

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şu şekilde:

Sevgili halkım. Biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Çünkü bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir dedim. Yoksa bu ülke iflah olmaz dedim. Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık.

Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece amaç ceberruh sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç aynı zamanda yeni güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya o oturmasın bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birileri hor görerek Türkiye'yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye'yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin

Erdoğanizm gelsin bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor.

Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin Erdoğan dilinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar bu sebeple oturdu. Kalkan da ancak bu sebeple kalkacaktır.