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HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Mansur Yavaş'la görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Mansur Yavaş'la görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la belediye binasında görüştü.

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Türkiye'de seçime 72 gün kala 6'lı masa dağıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci ile ilgili açıklamasının ardından siyasi kulislerde hareketli saatler yaşanmaya başladı.

Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor." sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle geldi.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK toplantısının yapıldığı anlarda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi.

Görevine devam et mesajı

Mansur Yavaş ile görüşen Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Görevlerine devam etsinler" mesajını yüz yüze iletti.

1 saat süren görüşmenin ardından Kuşoğlu, belediyeden ayrıldı.

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