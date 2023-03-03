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Bomba anket sonucu! İşte Ak Parti ve Erdoğan'ın oy oranı...

6'lı masa ortaklarından İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, bugün şok bir açıklama ile altılı masayı adeta dağıttı. Seçimler yaklaşırken Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, son anket sonuçlarını İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklama sonrası seçim tarihinin 14 Mayıs olduğu artık hemen hemen kesinleşti. Altılı masa dün gerçekleşen 12. toplantının ardından Cumhurbaşkanı adayını Pazartesi günü açıklayacağını söylemişti ama bugün Meral Akşener masayı adeta dağıttı.

Optimar Araştırma Şirketi ise son anket sonuçlarını açıkladı. İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayınına konuk ettiği Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir ile gündemi değerlendirdi

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