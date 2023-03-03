İyi Parti'de Cihan Paçacı görevine geri döndü

İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cihan Paçacı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik sözleri sonrası görevinden istifa etmişti. İyi Parti'nin altılı masadan ayrılmasıyla Paçacı'nın görevine geri döndüğü öğrenildi.

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6 muhalefet partisinin oluşturduğu altılı masada kriz çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddeden İyi Parti masadan ayrıldı.

Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yaptığı adaylık çağrısı muhalefet cephesini iyice karıştırdı.

Yaşananların ardından İyi Parti'nin dışındaki 5 parti, yarın Saadet Partisi'nin Genel Merkezi'nde toplanma kararı aldı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik ifadeleri istifayı getirmişti

Yaşananların ardından İyi Parti cephesinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cihan Paçacı geçtiğimiz ocak ayında gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamalar sonrası görevinden istifa etmişti.

Açık bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Cihan Paçacı, "Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz. Dürüst değil mi? diye soruyoruz, dürüst diyorlar. Devlet tecrübesi yok mu? diyoruz 'var' diyorlar. E o zaman? Ama olmaz. Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz." demişti.

Görevine geri döndü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerinin ardından İyi Parti lideri Meral Akşener’in isteğiyle görevinden ayrılan Cihan Paçacı, görevine geri döndü.

Paçacı'nın göreve dönmesi, Meral Akşener'in bugün Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını belirten sözlerinden sonra gerçekleşti.